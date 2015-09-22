企业并购：台湾半导体封测厂日月光达成公开收购矽品25%股权目标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月22日 - 全球半导体封测大厂--日月光 周二表示，已达成公开收购同业矽品 股权约25%的目标。
日月光在发布的重大讯息称，于公开收购期间，参与应卖的矽品普通股数量为1,147,898,165股(含美国 存托凭证表彰之普通股股数)，实际成交数量为779,000,000股。
日月光是在8月宣布，以每股45台币公开收购矽品股权，以矽品最新收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%。
矽品随后与全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 签订策略联盟合作意向书，双方将以增资换股方式互相持股。这主要为了反制日月公开收购矽品。
日月光周二收高0.42%报35.90台币；矽品则跌0.60%报41.2台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”