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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 17:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上攻0.7192失败凸显整体态势偏空

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* 未能攻克0.7192上方是一大败笔，凸显整体偏空态势

* 0.7192为0.8164跌至0.6892的23.6%回档位

* 预料将下测0.7000的重要心理关卡

* 10日与30日均线持续呈现空头排列，强化下跌风险

* 技术图表 link.reuters.com/mys65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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