两岸金融：台湾金管会称两岸保险监理平台会议将于10月底前在台举行

路透台北9月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，两岸第三度保险监理平台会议“金保会”将10月底前在台湾中部南投举行，确切日期及洽谈议题则尚在敲定中。

曾铭宗今天在一场记者会中作出以上表述。同时他并称，中国保监会主席项俊波将亲自率团来台与会。

至于此次金保会是否涉及市场准入，他则回应说，“应该不会有。”

两岸九月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。