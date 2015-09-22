两岸金融：台湾金管会称两岸保险监理平台会议将于10月底前在台举行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，两岸第三度保险监理平台会议“金保会”将10月底前在台湾中部南投举行，确切日期及洽谈议题则尚在敲定中。
曾铭宗今天在一场记者会中作出以上表述。同时他并称，中国保监会主席项俊波将亲自率团来台与会。
至于此次金保会是否涉及市场准入，他则回应说，“应该不会有。”
两岸九月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”