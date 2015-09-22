台湾金融：普通公司债将改由柜买中心审查以提高市场流动性--金管会

路透台北9月22日 - 台湾金管会周二称，将强制普通公司债案件均应委托承销商对外公开承销，并规范普通公司债皆应向柜买中心申请柜台买卖，以为落实发行与挂牌审查的一致性。

金管会证期局副局长王咏心在一场记者会并指出，为增进公司债次级市场交易，以前普通公司债由证期局审查，将改由柜买中心审查，日后普通公司债将强制申请挂牌。

“未来普通公司债发行一定委托承销商承销，回归市场机制。”她说。

她表示，为落实承销商差异化管理，将规范承销商于发行人申报时最近一年内经金管会及相关单位处记缺点累计达10点以上及5点以上者，该申报案件金管会分别得予退回及适用20个营业日的申报生效期间。