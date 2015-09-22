马来西亚期市：棕榈油期货触及一周高点，受出口数据和马币疲软提振

一家在吉隆坡的大宗商品经纪商的交易员说：“市场强劲上涨，受出口良好、马币低迷和天气因素的支撑。”

“产量在下降，出口在增长，马币下滑--所有的因素都利好市场，”他说，并表示棕榈油价格可能会在本周上探2,250马币。

今天成交量为52,448口，远高于35,000的均值。

船货检验机构Societe Generale de Surveillance在周一收市后公布，9月1-20日马来西亚棕榈油出口增长13.3%。

稍早，另一船货检验机构ITS则公布，马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增加7.6%。

其它植物油价格方面，大连商品交易所1月豆油合约 跌0.6%，美国12月豆油合约 在亚洲尾盘下滑0.6%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王洋; 审校 高琦/李春喜)