路透基点：香港联合船坞再次入市，寻求10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港9月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道称，香港联合船坞有限公司时隔近三年后再次入市，寻求10亿港元(1.3亿美元)俱乐部贷款。

中国建设银行、新加坡华侨银行和三井住友银行担任该子弹式交易贷款行，该交易获股东长江和记实业有限公司和太古股份有限公司担保。

其中一位消息人士称，上述三家银行曾在2012年10月提供过10亿港元的三年期贷款，此次新贷款是对当年贷款的再融资。

新贷款支付最高综合收益112个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点。料将在未来几天内完成。