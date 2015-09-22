路透基点：香港联合船坞再次入市，寻求10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道称，香港联合船坞有限公司时隔近三年后再次入市，寻求10亿港元(1.3亿美元)俱乐部贷款。
中国建设银行、新加坡华侨银行和三井住友银行担任该子弹式交易贷款行，该交易获股东长江和记实业有限公司和太古股份有限公司担保。
其中一位消息人士称，上述三家银行曾在2012年10月提供过10亿港元的三年期贷款，此次新贷款是对当年贷款的再融资。
新贷款支付最高综合收益112个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点。料将在未来几天内完成。
香港联合船坞成立于1973年，在亚洲地区提供船舶修造、港口拖船和救助，以及其他海洋服务和工程解决方案。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”