国际油市：亚洲石脑油和汽油坚挺，因供给受挤压

路透新加坡9月22日 - 亚洲石脑油近月11月上半月价格报每吨450.50美元，比12月上半月的价格高5美元，这是6月17日以来最高的跨月逆价差，因需求持续活跃。

台塑石化加入一系列购买的公司当中，签署定期供给合约，求购2015年12月至2016年12月运至麦寮的石脑油。

这项标购已经结束，但报价一直到9月30日有效。尚不清楚卖家的报价水平，但卖家通常在现货市场寻找线索。

截至9月17日，11月现货船货的成本加运费价(C&F)处在升水区间，此前自7月初以来，8月下半月至10月下半月的船货一直处在贴水区间。

马来西亚的Titan标购11月上半月到岸Pasir Gudang的现货石脑油。

卖家购买11月船货的速度似乎快于购买10月下半月的速度。

亚洲汽油裂解价差跳升10%触及五周高位每桶14.04美元，交易员表示这是因需求强劲而供给压缩。

他们表示，马来西亚和印度的炼厂维护压缩了供给。

新加坡现货市场上有四笔交易达成，为8月末以来数量最多。

中石油从PTT买入两艘船期为10月7-11日的92号汽油船货，价格分别为每桶62.20美元和62.40美元。

BP以每桶62.20美元的价格，从PTT购入一艘船期为10月7-11日的92号汽油船货，但向联合石化出售一艘船期为10月12-16日的92号汽油船货，价格为每桶62美元。

伊藤忠以每吨447.50美元从Statoil购入一艘11月下半月船货。(完)

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