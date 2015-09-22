国际油市：亚洲燃料油现货价差持稳，供给依旧充裕

路透新加坡9月22日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二连续第二日保持在每吨贴水6.50美元，因燃料油市场依旧供给充足。

交易员表示，市场可能会保持在低迷的水平，因需求迟缓，无法在短时间内吸纳供给。

欧洲8月燃料油产量较前月增加近2%至1,023万桶，即便是炼厂产出稍稍下降。

较高的欧洲库存也反映在新加坡市场供给增加之上，上周的官方数据显示，新加坡截至9月16日当周的燃料油库存创下了纪录新高。

7月23至9月16日之间，新加坡燃料油库存曾三次刷新纪录高位。

“油品太多了，油库都装满了，”一位交易员谈到燃料油时说，“需求一直不好，尤其是干散货行业的需求，因贸易量不旺。中国经济放缓对船运业影响很大。”

燃料油可以用作船运和发电。

现货市场未有成交。(完)

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