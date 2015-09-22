国际油市：亚洲燃料油现货价差持稳，供给依旧充裕

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月22日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二连续第二日保持在每吨贴水6.50美元，因燃料油市场依旧供给充足。
交易员表示，市场可能会保持在低迷的水平，因需求迟缓，无法在短时间内吸纳供给。
欧洲8月燃料油产量较前月增加近2%至1,023万桶，即便是炼厂产出稍稍下降。
较高的欧洲库存也反映在新加坡市场供给增加之上，上周的官方数据显示，新加坡截至9月16日当周的燃料油库存创下了纪录新高。
7月23至9月16日之间，新加坡燃料油库存曾三次刷新纪录高位。
“油品太多了，油库都装满了，”一位交易员谈到燃料油时说，“需求一直不好，尤其是干散货行业的需求，因贸易量不旺。中国经济放缓对船运业影响很大。”
燃料油可以用作船运和发电。
现货市场未有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”