欧洲汇市：英镑下挫，受累于英国数据疲弱和风险厌恶情绪增强

路透伦敦9月22日 - 英镑周二下跌，兑欧元从一个月高位回落，因英国数据疲弱，以及一波风险厌恶情绪席卷全球市场，从而使被视为传统避险的货币和资产上涨。

英国国家统计局周二公布，8月公共部门财政意外恶化，录得三年来表现最差的8月，而工厂订单也下跌，暗示全球经济放缓在拖累英国经济成长。

英镑兑美元 下挫0.7%，报1.5403美元，欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.7235英镑，从稍早触及的一个低位0.7197英镑反弹。

近几个月风险厌恶情绪出现时，欧元表现良好，欧元兑英镑在8月底触及三个半月高位，此前中国容许人民币贬值导致中国股市大跌。

“避险交易环境和金融市场动荡持续，继续打压英镑，”FXTM分析师Lukman Otunuga说。

“尽管英镑走弱，但英国经济前景仍强劲，且即使投资者信心目前显然减弱，但这情况将随着时间消失。”