欧洲汇市：英镑下挫，受累于英国数据疲弱和风险厌恶情绪增强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月22日 - 英镑周二下跌，兑欧元从一个月高位回落，因英国数据疲弱，以及一波风险厌恶情绪席卷全球市场，从而使被视为传统避险的货币和资产上涨。
英国国家统计局周二公布，8月公共部门财政意外恶化，录得三年来表现最差的8月，而工厂订单也下跌，暗示全球经济放缓在拖累英国经济成长。
英镑兑美元 下挫0.7%，报1.5403美元，欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.7235英镑，从稍早触及的一个低位0.7197英镑反弹。
近几个月风险厌恶情绪出现时，欧元表现良好，欧元兑英镑在8月底触及三个半月高位，此前中国容许人民币贬值导致中国股市大跌。
“避险交易环境和金融市场动荡持续，继续打压英镑，”FXTM分析师Lukman Otunuga说。
“尽管英镑走弱，但英国经济前景仍强劲，且即使投资者信心目前显然减弱，但这情况将随着时间消失。”
大多数分析师认为，英国央行将等到美联储行动后再升息，此外许多人认为，距离英国升息不远了。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。