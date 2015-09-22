金属期市：期铜触及三周低点，中国需求忧虑加剧利空基调

* 锌库存自8月初以来增加逾40%

* 期锌徘徊在近五年低位

* 期锡触及三周低位

路透伦敦9月22日 - 期铜周二再次因基金抛售而跌至三周低位，降幅为逾两个月来最大，因对最大消费国中国需求的担忧持续和美元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌3.6%，收报每吨5,080美元，录得7月7日来最大单日跌幅，基金仍是铜价下跌的推手。

期铜在纽约市场开盘后触及每吨5,036美元的低位，美国基金趁铜价下跌和美元上涨抛售期铜。

中国政府透过放宽财政和货币政策来刺激经济的努力尚未起效。近期公布的工业生产等数据未显示任何改善的迹象，反映中国经济前景疲弱。

“期铜价格下跌，因担忧成长，主要是与中国有关的成长，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

美元指数 上涨约0.4%，今年迄今攀升约6%。

“完全是信心使然，市场信心很差，真的很差，”一交易商说，“市场成交合理，在铜价一路下跌的过程中，止损卖单被触动，所有人都在卖出，包括远东的投资者。”

市场担忧经济成长的另一个原因是，上周美联储屈从于对全球经济的担忧决定维持利率不变，分析师解读为，美联储暗指的是中国成长。

“今日焦点转向基本面和中国的情况，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy说。

三个月期铝 下挫1.7%，报每吨1,589美元。期锌 挫跌1.8%，报每吨1,628美元，接近上周触及的五年低位。

主要生产商嘉能可正在实施出售部份锌库存，以扶助偿债的计划，投资者担心此举可能使大量锌流入全球市场，急跌的锌价进一步承压。

LME锌库存自8月初来增加超过40%，至60万吨以上。

期铅 收低1.4%，报1,683美元。期镍 下滑1.7%，报9,690美元。