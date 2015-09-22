英国债市：五年期英债价格触及4月来最高，因商品价格和股市下跌

路透伦敦9月22日 - 英国五年期公债周二急升至五个月高位，因商品价格和股市下滑，令投资者纷纷投向避险资产。

英债收益率和其他主要国家公债收益率一起下跌，在所有年期的英债中，10年期英债 收益率跌幅最大。

10年期英债收益率收报1.78%，今日下挫约10个基点，此前触及8月24日来最低1.774%。

五年期英债 收益率在1.199%触底，此为4月22日来最低水准，该收益率今日跌约9个基点，报1.21%。

“今日主要是股市下跌，”法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson说，他直指英国富时100指数录得近3%的跌幅。

在今日大部份交易时段，10年期英债跑输可比德债，两者利差一度触及123.6个基点，此为8月28日来最高水准。

之后利差大幅收窄，至119个基点，因全球金融市场波动，股市大跌。

英镑短期利率期货<0#FSS:>大幅攀升，特别是2016年底及以后的合约暗示市场预期英国央行未来升息的步伐将较温和。(完)