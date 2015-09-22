芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因收割压力和获利了结

路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫1.4%，至六年半低位，因一轮获利了结和季节性的收割压力。

美国中西部天气良好和上周大豆生长状况改善的报告巩固对大豆收成将超过需求的预期。

近月CBOT大豆合约 在每蒲式耳8.61美元触底，此为2009年3月5日触及8.53美元以来的最低水准。

豆粕和豆油期货也下跌，豆粕合约 触及三个半月最低。

美国农业部周一下午称，截至9月20日，大豆收割完成率为7%，和五年均值一致。

农业部称，大豆生长优良率为63%，较之前一周高2个百分点，且高于分析师预期。

11月大豆期货合约 收跌12-1/2美分，报每蒲式耳8.61-3/4美元。

12月豆粕合约 收低4.9美元，报每短吨303.3美元。12月豆油合约 跌0.37美分，报26.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为186,815口，豆粕为93,987口，豆油为73,232口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)