芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘和美元上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，终止两日涨势，交易商说，因技术性卖出和美元上涨。
CBOT-12月小麦期货 交投在周一的交投区间之内，反映市场缺乏方向。
美元走强为小麦带来压力，令美国小麦对持有其他货币的投资者吸引力下降。美元兑欧元触及近两周高位，因市场仍预计美联储将在今年升息，而欧洲央行可能进一步放宽政策。
商品基金持有CBOT小麦净空头头寸，基金回补空头为市场带来短暂的支撑。
美国农业部称，截至周日，美国冬麦播种率为19%，接近20%的五年均值。
CBOT-12月小麦期货 下挫1-1/4美分，收报每蒲式耳4.95-1/2美元。
今日CBOT小麦期货成交量预计为73,043口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。