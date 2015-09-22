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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，终止两日涨势，交易商说，因技术性卖出和美元上涨。

CBOT-12月小麦期货 交投在周一的交投区间之内，反映市场缺乏方向。

美元走强为小麦带来压力，令美国小麦对持有其他货币的投资者吸引力下降。美元兑欧元触及近两周高位，因市场仍预计美联储将在今年升息，而欧洲央行可能进一步放宽政策。

商品基金持有CBOT小麦净空头头寸，基金回补空头为市场带来短暂的支撑。

美国农业部称，截至周日，美国冬麦播种率为19%，接近20%的五年均值。

CBOT-12月小麦期货 下挫1-1/4美分，收报每蒲式耳4.95-1/2美元。

今日CBOT小麦期货成交量预计为73,043口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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