芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，终止两日涨势，交易商说，因技术性卖出和美元上涨。

CBOT-12月小麦期货 交投在周一的交投区间之内，反映市场缺乏方向。

美元走强为小麦带来压力，令美国小麦对持有其他货币的投资者吸引力下降。美元兑欧元触及近两周高位，因市场仍预计美联储将在今年升息，而欧洲央行可能进一步放宽政策。