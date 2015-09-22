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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 07:21 BJT

****日韩经济指标预测--9月23日-9月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值 
    
    9月21日当周
      
    9月23日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    9月24日(四)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值         --          51.7
    2100 韩国消费者信心指数                            9月         --           102
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月       -0.1%         持平
             全国整体CPI(较上年同期)                               --         +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               9月       -0.2%        -0.1%
             东京地区整体CPI(较上年同期)                           --         +0.1%
    
    9月25日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月28日当周
    
    9月28日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   10月         --            73
    2350 日本工业生产                              8月初值         --         -0.8%
             一个月预估值                                          --         +2.8%
             两个月预估值                                          --         -1.7%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      8月         --         +1.6% 
    
    9月30日(三)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      8月         --         -4.0%
             房屋开工(较上年同期)                                  --         +7.4%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      8月         --         -3.3%
             工业生产(较上月)                                      --         -0.5%
             服务业产出(较前月)                                    --         +1.7%    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     买超5,140
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --    卖超14,201
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数         第三季        正13         正15
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正20         正23
             央行短观小型制造业景气判断指数                        负2           零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正2          正4
             央行短观大型企业资本支出预估                        +8.7%        +9.3%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -10.0%       -15.7%(完)

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