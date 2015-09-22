《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 61.90 -2.00 -3.13 3106233
京东 25.54 -0.44 -1.69 6284638
新浪 38.03 -1.08 -2.76 737636
搜狐 42.54 -0.35 -0.82 203489
网易 113.67 -1.41 -1.23 770079
百度 136.12 -4.72 -3.35 4424624
台湾
台湾积体电路 19.95 -0.58 -2.83 3471503
联电 1.70 -0.04 -2.30 147309
日月光 5.31 -0.12 -2.21 287707
硅品精密 6.22 -0.18 -2.81 612169
和信超媒体 0.54 -0.01 -0.93 39545
友达 3.06 -0.17 -5.26 268411
中华电信 29.89 -0.28 -0.93 75692
台湾国际航电 35.90 -0.64 -1.75 1067518
香港
中国移动 61.40 +1.31 +2.18 388017
中国联通 12.94 -0.04 -0.31 246746
中国电信 50.07 -0.45 -0.89 7062
中芯国际 4.58 -0.06 -1.29 17810
电讯盈科 5.25 +0.16 +3.14 678
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”