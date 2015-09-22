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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 61.90 -2.00 -3.13 3106233

京东 25.54 -0.44 -1.69 6284638

新浪 38.03 -1.08 -2.76 737636

搜狐 42.54 -0.35 -0.82 203489

网易 113.67 -1.41 -1.23 770079

百度 136.12 -4.72 -3.35 4424624

台湾

台湾积体电路 19.95 -0.58 -2.83 3471503

联电 1.70 -0.04 -2.30 147309

日月光 5.31 -0.12 -2.21 287707

硅品精密 6.22 -0.18 -2.81 612169

和信超媒体 0.54 -0.01 -0.93 39545

友达 3.06 -0.17 -5.26 268411

中华电信 29.89 -0.28 -0.93 75692

台湾国际航电 35.90 -0.64 -1.75 1067518

香港

中国移动 61.40 +1.31 +2.18 388017

中国联通 12.94 -0.04 -0.31 246746

中国电信 50.07 -0.45 -0.89 7062

中芯国际 4.58 -0.06 -1.29 17810

电讯盈科 5.25 +0.16 +3.14 678

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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