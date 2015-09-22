澳新经济指标预测--9月23日-9月30日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月21日当周 9月23日(三) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 44.0 48.5 出口(亿新西兰元) 36.7 42.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差8.50 逆差6.49 截至8月的一年 逆差30.7 逆差26.9 9月24日(四) 暂无重要数据公布 9月25日(五) 暂无重要数据公布 9月28日当周 9月28日(一) 暂无重要数据公布 9月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +20.4% 9月30日(三) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1% 企业自身活动指数 -- +12.2% 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +4.2% 0130 澳洲房屋信贷 8月 -- +0.6% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”