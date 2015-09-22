美国债市：两年期新债标售的得标收益率触及12月以来最高

路透纽约9月22日 - 美国财政部数据显示，周二标售260亿美元两年期公债的得标收益率为0.699%，高于8月标售时的0.663%并创下12月以来最高。

由于交易商预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来数月内升息，短期美国公债收益率(殖利率)一路攀升。

周二标售的投标倍数为3.27倍，高于8月的2.16倍。8月标售结果为去年10月以来最为疲弱。

投资基金、外国央行和其他间接投标者吃进43.22%，不及8月的47.09%，也是5月以来的最低比重。

小型债券交易商和其他直接投标者买进13.31%，高于8月的10.27%。

初级交易商购入43.48%新债，高于8月的42.64%且为4月以来最高。

“投资机构(buyside)买气良好，但并不是十分热烈；而交易商买盘仍令人失望，”Stone & McCarthy Research Associates在报告中写道。(完)