全球经济：增长趋弱令实现全球发展目标的难度加大--IMF总裁拉加德

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
拉加德表示，全球经济前景的下行风险有所加重，包括大宗商品价格下滑，货币政策调整以及中国经济成长放缓。
“中国成长放慢是可预见的，而且也在意料之中，但仍有一定影响，特别是对本地区产生的溢出效应可能大于原先预期，”她说。
IMF官员在一份讨论报告中表示，为支撑可持续发展，各国应采取建立稳健的公共财政、投资教育、削减能源补贴并深化金融市场改革等举措。
结构性改革将有利于最大限度地利用资源，其中包括出台政策提高农业生产率、加大基础设施建设支出并增加教育投入，特别是对女孩子的教育。发展中国家可以通过增加税收和削减不必要支出来创造条件，增加在发展与社会目标方面的支出。
最后报告称，削减能源补贴和恰当地制定能源价格，将对环境有益，同时创造更宽松的财政条件。报告指出，提高能源价格可以让每个国家的财政收入平均增加相当于国内生产总值的4%。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 张若琪/孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。