美国债市：9月外资对30年期美债购买量创2010年3月以来最低纪录

路透纽约9月22日 - 美国财政部周二公布的数据显示，在9月初的一项公债标售中，外资对30年期美国公债的购买量创下2010年3月以来最少的纪录，因最近几周中国及其他亚洲央行将外汇储备用于保护本币。

在9月10日规模130亿美元的30年期美债标售中，海外的民间与官方投资者仅购买7.52亿美元；少于前一次8月标售中的购买量18.25亿美元。

根据财政部数据，这也是自2010年3月的3.56亿美元以来最低的购买量。

外资在本月稍早10年期美债标售的购买量同样减少--50.66亿美元的购买金额，少于8月的54.48亿美元。