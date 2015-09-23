欧洲经济指标预测--9月23日-9月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月21日当周
9月23日(三)
0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 持平 持平
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 48.3
服务业PMI 51.0 50.6
综合PMI -- 50.2
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.8 53.3
服务业PMI 54.6 54.9
综合PMI -- 55.0
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.0 52.3
服务业PMI 54.2 54.4
综合PMI 54.1 54.3
9月24日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 正9.8 正9.9
0645 法国企业景气指数 9月 正102 正103
0800 德国IFO企业景气判断指数 9月 108.0 108.3
现况指数 114.7 114.8
预期指数 101.5 102.2
0800 意大利经季调工业订单(较前月) 7月 -- -2.5%
未经季调工业订单(较上年同期) -- -0.5%
0800 意大利经季调工业销售(较前月) 7月 -- +1.2%
未经季调工业销售(较上年同期) -- +2.4%
0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 8月 -- 46,033
0900 意大利经季调零售销售(较前月) 7月 -- -0.3%
未经季调零售销售(较上年同期) -- +1.7%
1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差22.7
9月25日(五)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3%
民间贷款 +1.1% +0.9%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
9月25-28日
0645 法国消费者信心指数 9月 94 93
9月28日当周
9月28日-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -1.5% -0.7%
(较上年同期) -3.2% -1.7%
9月28日(一)
0800 意大利企业信心指数 9月 -- 102.5
0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 109.0
9月29日-10月2日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- +1.4%
(较上年同期) -- +3.3%
9月29日-10月7日
0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.2%
9月29日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
9月29日(二)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加11.73
0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 8月 -- 增加27.09
抵押贷款批准件数(千件) -- 68.764
M4货供额(较前月) -- +1.0%
0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 正0.21
经济景气指数 -- 正104.2
工业景气指数 -- 负3.7
服务业景气指数 -- 正10.2
消费者信心指数 -- 负6.9
消费者通胀预期指数 -- 正3.1
生产者通胀预期指数 -- 负2.4
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正24
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
9月30日(三)
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.64
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 -- +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 -- 100.7
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 -- 减少0.7
未经季节调整失业人数(万人) -- 279.6
经季节调整失业率 -- 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.0
0800 意大利失业率 8月 -- 12.0%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +1.9%
(较上年同期) -- +5.0%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 -- 赤字265.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.4%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 -- +0.1%
0900 欧元区失业率 8月 -- 10.9%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.3% (完)