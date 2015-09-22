金砖国家：9月22日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月22日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报808.23点，下跌0.91%。
中国股市：沪综指温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘
中国汇市：人民币随中间价续收跌，客盘购汇需求减少致成交萎缩
香港股市：收盘微涨，市场聚焦中美元首会晤
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,264.608点，下跌0.7%。
巴西汇市：雷亚尔跌至历史低点，因投资者谨慎看待支出议案磋商，该议案可能令巴西脆弱的财政状况进一步恶化；另外美联储今年仍可能升息的预期升温，推动美元全线上扬，亦对雷亚尔等拉美货币造成打压。雷亚尔兑美元 收报4.0513/38，盘中一度跌至4.06，创下纪录新低；上日收报3.9795/09。
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南非股市：指标股指下跌近2%，主要因为中国需求走软担忧拖累资源类股挫跌。指标Top-40指数 收报44,523.72点，下跌1.89%；大盘综合指数 收报49,853.09点，下跌1.74%。
南非汇市：兰特下跌，南非央行周三将公布利率决定
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印度股市：收低2%，追随欧洲股市的急跌之势，另外市场人气在衍生品合约本周稍晚到期前趋于谨慎。BSE指数 收报25,651.84点，下跌2.07%；NSE指数 收报7,812点，下跌2.07%。
印度汇市：卢比兑美元 跌至近一周低位，收报65.875/65.885，上日收报65.72/65.73。印度股市大幅下跌引发外资进一步流出的担忧，银行代客买入更多美元也施压卢比。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报789.56点，下跌2.38%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报425.59点，下跌2.78%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.022，贬值0.05%；卢布兑欧元 报73.49,升值0.67%。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”