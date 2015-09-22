金砖国家：9月22日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,264.608点，下跌0.7%。

巴西汇市：雷亚尔跌至历史低点，因投资者谨慎看待支出议案磋商，该议案可能令巴西脆弱的财政状况进一步恶化；另外美联储今年仍可能升息的预期升温，推动美元全线上扬，亦对雷亚尔等拉美货币造成打压。雷亚尔兑美元 收报4.0513/38，盘中一度跌至4.06，创下纪录新低；上日收报3.9795/09。