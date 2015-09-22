《中国报摘》--中国证券报9月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--在对美国进行国事访问前夕，中国国家主席习近平接受了美国《华尔街日报》书面采访，他指出，中国经济运行仍然保持在合理区间，中国需要的是提高经济发展质量和效益，解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，以利于走得更稳更远。
* 其他:
--全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》的公告，指引提出，优先股的发行备案或挂牌，应由在全国股转系统从事推荐业务的主办券商推荐。
--招商银行 旗下招银国际私人财富管理中心周二在香港开业；招银国际介绍，目前的客户主要以国内大陆客户为主。
--中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII基金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”