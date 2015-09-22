《中国报摘》--中国证券报9月23日

--在对美国进行国事访问前夕，中国国家主席习近平接受了美国《华尔街日报》书面采访，他指出，中国经济运行仍然保持在合理区间，中国需要的是提高经济发展质量和效益，解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，以利于走得更稳更远。