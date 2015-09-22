版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月23日

* 头版头条:

--在对美国进行国事访问前夕，中国国家主席习近平接受了美国《华尔街日报》书面采访，他指出，中国经济运行仍然保持在合理区间，中国需要的是提高经济发展质量和效益，解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，以利于走得更稳更远。

* 其他:

--全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》的公告，指引提出，优先股的发行备案或挂牌，应由在全国股转系统从事推荐业务的主办券商推荐。

--招商银行 旗下招银国际私人财富管理中心周二在香港开业；招银国际介绍，目前的客户主要以国内大陆客户为主。

--中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII基金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐