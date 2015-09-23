中国证券：新三板优先股发行细则明确，股转系统将提供协议转让安排

路透上海9月23日 - 在中国证监会去年发布办法明确新三板公司可以非公开发行优先股后，相关细则一直并未明确，优先股的发行也以上市公司居多。周二全国中小企业股份转让系统公司终发布相关指引明确了新三板相关公司优先股发行相关办法，全国股转系统为优先股转让提供协议转让安排等。

发布的《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》并明确，证监会核准非上市公众公司的优先股发行，但普通股股东人数与优先股股东人数合并累计不超过二百人的挂牌公司，可以豁免核准而实行向全国股转公司备案程序。

优先股的发行备案或挂牌，应由在全国股转系统从事推荐业务的主办券商推荐。

指引明确，八大类公司不得发行优先股，包括有虚假记载、被立案侦查等情形的发行人。但三大类公司适合发行优先股，包括银行等金融机构、资金需求量大、现金流稳定的公司以及创业期、成长初期的公司。

另外，新三板优先股面向规定的合格投资者发行，合格投资者标准采用此前优先股办法的规定。每次发行对象不得超过二百人，且持有相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。

在转让交易等方面，根据全国股转公司答记者问内容，规则明确全国股转系统为优先股转让提供协议转让安排。

股转公司表示，优先股的转让涉及系统开发、测试以及市场参与各方的技术衔接，目前正积极推进相关工作，并将在技术条件具备后，为优先股提供转让服务。

因此，该公司建议发行人和主办券商，在优先股发行过程中，慎重选择以长期持有为目的，短期内无转让需求的投资者，并严格控制投资者人数。

同时，发行人、主办券商和律师事务所应分别在定向发行优先股说明书、主办券商推荐工作报告和法律意见书等文件中，向投资者充分披露其所认购的优先股，存在暂时不能转让的风险。

股转公司认为，全国股转系统上线优先股产品，是落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》等相关政策的具体措施，有利于中小微企业优化财务结构，丰富投融资选择，完善市场融资功能。(完）

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