《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日

**上海证券报**

--上海银监局披露的数据显示，在上海自贸区的分账核算业务方面，截至8月末，34家银行业机构已通过央行分账核算系统验收，其中29家机构共开立自由贸易账户2.38万个，分账核算单元总资产为2,664.24亿元人民币，较年初增长8.7倍。

--记者从权威渠道获悉，国家发改委正酝酿支持新能源车消费的政策措施；内容包括，拟放宽新建纯电动车生产企业的投资项目和生产标准，将“城市充电基础设施”列入最新的四大新工程包之中。

**证券时报**

--记者获悉，部分信托公司日前收到银监会下发的关于鼓励信托公司开展铁路专项信托业务的指导文件。值得注意的是，铁路专项信托完全突破了目前集合信托运作监管限制，该业务委托人最低委托资金为1万元，且不限制参与人数。

**第一财经日报**

--根据“全国人大常委会关于修改商业银行法的决定”，中国银监会对《商业银行流动性风险管理办法（试行）》进行了相应修改，最大的变化就是降流动性风险指标中的存贷比删除，修改后的管理办法将自10月1日起施行。

**人民日报**

--财政部、国家税务总局日前发出通知，进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策，对轻工、纺织、机械、汽车等四个领域近20个重点行业的企业2015年1月1日后新购进的固定资产，可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。(完)