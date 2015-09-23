全球经济：英国央行副总裁夏菲克敦促IMF防范新兴市场危机

IMF敦促美联储不要急于升息，部分原因是新兴经济体动荡风险，其中一些新兴经济体已经受到油价大幅下跌和中国股市近几个月急挫的影响。

夏菲克称，IMF需要更多资金，且应该考虑为并非因自身原因而发生金融危机的国家建立一个短期融资机制，类似于英国央行为国内银行建立的融资机制。

她表示，这样的计划将需要更加密切地监控各个国家，并降低与接受IMF援助相关的不良名声，但比起一些新兴国家建立庞大的外汇储备，成本要便宜许多。

她还补充表示，这些国家可采取的其他有用措施还包括发行债券，将还款额与经济增长挂钩，这样能在经济衰退期间降低还款负担。(完)