《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

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9月23日(三)
华盛顿--IMF副总裁朱民在全球发展中心发表演讲。
台北--台湾央行总裁彭淮南在立法院就宏观经济发表讲话(0100)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
9月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。
耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。
9月25日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月28日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月29日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。
孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
9月30日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加由Council of Americas举办的会谈，主题为全球经济政策和展望(1430)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行会议，并将宣布利率决议(0700)。
曼谷--泰国央行公布经济预测(0030)。
曼谷--泰国央行将公布9月政策会议记录(0200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 杜明霞)