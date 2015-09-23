《香港报摘》--经济日报9月23日

**头版头条**

--香港细码盘（低价）一窝蜂推售后，大码盘接力吸高档客户。红磡维港首推34伙，为开拓内地及公司客，提供高达楼价15.5%辣招税项补贴，3房折实1,986万港币，最贵4房折实2.7万港币/尺。

**其他**

--港元强势削弱本港竞争力，拖累出口及旅游业，加上就业市场恶化，券商瑞银预警本港经济增长明年放缓至1%。不过，渣打则较乐观，认为市场资金充裕，看好明年经济增长反弹至3%。

--乐视作为内地的新力军，盛传以4亿美元（约31亿港元）夺得英超播映权，打破一直由本地宽频电视如电讯盈科 旗下now TV及有线宽频 等垄断的市场。

--合共拟集资40亿的IMAX电影技术供应商IMAX China ，及内衣设计制造商维珍妮国际 明起公开招股，消息指国际配售已获足额认购。

--内地财富持续增长，并有走出去的势头，招商银行 向旗下全资子公司招银国际注资4亿美元（约31.2亿港元），昨同时宣布成立私人财富管理中心，冀尽揽海外机构、企业及个人投资者的财富管理需求。

--中信证券 传有意放弃洽购伦敦交易所集团旗下罗素投资（Russell Investment）。（完）

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