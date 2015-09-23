《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月23日

*工商时报：

--日月光 公布公开收购矽品 股权结果，矽品股东参与应卖股权逾11.47亿股，占总数36.83%，远超过日月光原收购上限7.79亿股(25%股权)，收购案顺利达阵。

--金管会年底前还有19项金融创新业务待推动。金管会主委曾铭宗本周四将赴立院财委会业务报告，由于今年是金融创新元年，金管会将推动金融创新列为重点发展业务，针对金融业者建议松绑法规的部分金管会也积极检讨修正，预计还有19项业务及商品将陆续于今年底前开放。

*经济日报：

--被动元件晶片电阻厂光颉 公告接获大陆深圳上市公司广东风华高新科技（风华高科）公开收购邀请，拟以每股29.8台币、溢价25.7%收购最高40%股权，收购规模近14亿台币。光颉持股约17%的大股东光磊 已率先表态参与应卖。

--两岸第三次保险监理合作平台会议敲定10月底前召开，大陆保监会主席项俊波将率团来台，市场期待能释出扩大参股合作、放宽设点条件等利多，以利台资保险业拓展大陆市场。

--兆丰金控 董事会决议今年底前办理现金增资240亿台币，募得资金除兆丰金本身保留86亿外，其余将有约150亿台币资金，将用于对子公司兆丰银行注资，兆丰金内部预估将可在下月底前完成定价，年底完成增资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。