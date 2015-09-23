中国个股：深圳能源子公司约5亿美元收购CPT公司，获25家水电站资产

路透上海9月23日 - 中国深圳能源集团股份有限公司 周二晚间公告称，全资子公司深能香港将收购CPT Wyndham公司全部股权，交易总金额不超过5.426亿美元。通过此次收购，深圳能源获得大陆25家小水电站资产。

公告称，股权收购款中20%为自有资金、80%通过境外银行贷款获得。收购价款拟先向中银香港申请一年期境外搭桥贷款解决。交割后，在一年的搭桥贷款存续期内，拟采取境外发债或银团贷款方式，置换上述搭桥贷款。

CPT的水电站分布在福建、云南和浙江三省，现有总装机容量50.58万千瓦，单座水电站最高装机容量为4.5万千瓦。去年CPT实现净利637.8万美元，今年上半年实现净利1,156.5万美元。截止6月底，CPT公司净资产为3.94亿美元。

深圳能源称，公司将努力实现向低碳能源供应商的转型，通过收购可增加公司的清洁能源比重，若公司成功收购，将进一步扩充公司水电资源的战略布局，增加公司水电装机容量。

CPT公司的大股东为2011年新成立的私募股权投资基金公司NewQuest Capital Partners旗下基金，后者成立时亦收购了美银美林绝大部份的亚洲非房产私募股权组合。