《台湾重要政经日程》--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
=====================今日重要政经消息============================== 9/23(三) --09:00 立法院邀请中央银行总裁彭淮南赴立法院备询。 --10:30 元大宝华综合经济研究院记者会。 --14:00 第一金投信举行论坛。 --14:00 财政部公布第四季发债计划。 --16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。 ===================================================================== 9/24(四) --12:30 保德信投信举行记者会。 --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。 --17:00 台湾央行召开第三季理监事会议，会后宣布利率结果。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/1(四) --14:00 元富证券举行投资策略研讨会。 10/5(一) --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。 10/7(三) --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。 --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 *10/20 (二) --16:00 经济部公布9月外销订单金额年变动率，上月为年跌8.3%。 *10/22 (四) --08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.74%。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计