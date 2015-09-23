《香港报摘》--信报9月23日

**头版头条**

--国家主席习近平访美前首度开腔谈论股市，对于A股股灾评论显得相当中立，指原因是升得「过高过快」及国际市场大幅波动所导致。

**其他**

--内地传媒大亨黎瑞刚继日前宣布与美国华纳兄弟联手进军电影业后，其名下华人文化产业投资基金（CMC）昨天宣布，参与美国一间动画虚拟实境（Virtual Reality，VR）科技公司Jaunt新一轮集资。

--上海商业银行上半年综合税后盈利10.32亿港元，按年增长9.2%，惟净息差按年收窄11基点，至1.69%，期内贷款总额微跌0.7%。该行行政总裁郭锡志指出，7、8月股市波动，及人民币贬值，对银行下半年的收入会有压力。 （完）

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