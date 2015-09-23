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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 08:48 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月23日

路透香港9月23日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                
 美股道琼工业指数周二收低-179.72,或-1.09%,报16330.47点.因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众                                                                                   
 汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。                                                                                                              
                                                                                                                                                                                
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                           
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                              
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          
 中海油                       107.050   -1.15      73713             8.296      -1.70                                                                                           
 中国铝业                       8.310   -2.58      12727             2.576      -1.68                                                                                           
 中国移动                      61.400    2.18     388017            95.170      -1.84                                                                                           
 中国人寿                      17.590   -2.87     120787            27.265      -1.93                                                                                           
 中石油                        73.450   -0.24      35972             5.692      -1.86                                                                                           
 中石化                        65.600   -1.32      44797             5.084      -1.28                                                                                           
 汇丰控股            <HSBC.K   37.790   -1.74    2349460            58.575      -2.62                                                                                           
 中电信                        50.070   -0.89       7062             3.880      -1.76                                                                                           
 中国联通                      12.940   -0.31     246746            10.029      -2.07                                                                                           
 兖州煤业                       4.840   -1.83      10996             3.751      -1.29                                                                                           
 华能国际                      45.430   -0.85       9092             8.802      -1.54                                                                                           
 南方航空                      35.430    3.45      16012             5.492      -2.46                                                                                           
 东方航空                      29.680    0.10      14479             4.600      -0.21                                                                                           
 中芯国际                       4.580   -1.29      17810             0.710      -2.75                                                                                           
 （完）

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