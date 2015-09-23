《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-179.72,或-1.09%,报16330.47点.因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众 汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.050 -1.15 73713 8.296 -1.70 中国铝业 8.310 -2.58 12727 2.576 -1.68 中国移动 61.400 2.18 388017 95.170 -1.84 中国人寿 17.590 -2.87 120787 27.265 -1.93 中石油 73.450 -0.24 35972 5.692 -1.86 中石化 65.600 -1.32 44797 5.084 -1.28 汇丰控股 <HSBC.K 37.790 -1.74 2349460 58.575 -2.62 中电信 50.070 -0.89 7062 3.880 -1.76 中国联通 12.940 -0.31 246746 10.029 -2.07 兖州煤业 4.840 -1.83 10996 3.751 -1.29 华能国际 45.430 -0.85 9092 8.802 -1.54 南方航空 35.430 3.45 16012 5.492 -2.46 东方航空 29.680 0.10 14479 4.600 -0.21 中芯国际 4.580 -1.29 17810 0.710 -2.75 （完）
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计