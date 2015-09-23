《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月23日

路透香港9月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-179.72,或-1.09%,报16330.47点.因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众 汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.050 -1.15 73713 8.296 -1.70 中国铝业 8.310 -2.58 12727 2.576 -1.68 中国移动 61.400 2.18 388017 95.170 -1.84 中国人寿 17.590 -2.87 120787 27.265 -1.93 中石油 73.450 -0.24 35972 5.692 -1.86 中石化 65.600 -1.32 44797 5.084 -1.28 汇丰控股 <HSBC.K 37.790 -1.74 2349460 58.575 -2.62 中电信 50.070 -0.89 7062 3.880 -1.76 中国联通 12.940 -0.31 246746 10.029 -2.07 兖州煤业 4.840 -1.83 10996 3.751 -1.29 华能国际 45.430 -0.85 9092 8.802 -1.54 南方航空 35.430 3.45 16012 5.492 -2.46 东方航空 29.680 0.10 14479 4.600 -0.21 中芯国际 4.580 -1.29 17810 0.710 -2.75 （完）