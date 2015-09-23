《全球汇市》美元指数触三周高位且日圆继续走坚，聚焦中国PMI数据

对全球经济增长和中国经济前景的担忧犹存，也打压市场冒险意愿，提振了避险货币和资产。

“将欧洲市场的避险意愿上升全归咎于一家公司是不合理的，媒体报导和消息多数也发挥了其次的影响，所以价格波动增添了带有警告意味的迹象，那些迹象警示，不管美国联邦公开市场委员会做出了什么决定，避险意愿都将持续一段时间，”澳洲西太平洋银行的资深外汇策略师Sean Callow在研报中称。

市场目前聚焦0145GMT时将出炉的中国制造业PMI初值。鉴于市场担忧全球经济增长和中国经济疲势，该数据将为今日市场走势定调。

澳元兑美元 跌0.3%至0.7072美元。澳元兑日圆 跌0.2%至85.00日圆，周二曾下跌0.9%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1107 1.1118 -0.10 -8.18 1.2097

美元/日圆 120.22 120.12 +0.08 +0.45 119.68

欧元/日圆 133.53 133.56 -0.02 -7.77 144.78

美元/瑞郎 0.9767 0.9746 +0.22 -1.75 0.9941

英镑/美元 1.5344 1.5362 -0.12 -1.47 1.5573

美元/加元 1.3277 1.3268 +0.07 +14.28 1.1618

澳元/美元 0.7076 0.7088 -0.17 -13.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6293 0.6288 +0.08 -19.29 0.7797

澳元/日圆 85.070 85.160 -0.11 -12.97 97.750

新西兰元/日圆 75.650 75.540 +0.15 -18.93 93.310

英镑/日圆 184.47 184.57 -0.05 -1.02 186.38

澳元/新西兰元 1.1234 1.1249 -0.13 +7.31 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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