《全球汇市》美元指数触三周高位且日圆继续走坚，聚焦中国PMI数据

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
对全球经济增长和中国经济前景的担忧犹存，也打压市场冒险意愿，提振了避险货币和资产。
“将欧洲市场的避险意愿上升全归咎于一家公司是不合理的，媒体报导和消息多数也发挥了其次的影响，所以价格波动增添了带有警告意味的迹象，那些迹象警示，不管美国联邦公开市场委员会做出了什么决定，避险意愿都将持续一段时间，”澳洲西太平洋银行的资深外汇策略师Sean Callow在研报中称。
市场目前聚焦0145GMT时将出炉的中国制造业PMI初值。鉴于市场担忧全球经济增长和中国经济疲势，该数据将为今日市场走势定调。
澳元兑美元 跌0.3%至0.7072美元。澳元兑日圆 跌0.2%至85.00日圆，周二曾下跌0.9%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1107 1.1118 -0.10 -8.18 1.2097
美元/日圆 120.22 120.12 +0.08 +0.45 119.68
欧元/日圆 133.53 133.56 -0.02 -7.77 144.78
美元/瑞郎 0.9767 0.9746 +0.22 -1.75 0.9941
英镑/美元 1.5344 1.5362 -0.12 -1.47 1.5573
美元/加元 1.3277 1.3268 +0.07 +14.28 1.1618
澳元/美元 0.7076 0.7088 -0.17 -13.37 0.8168
新西兰元/美元 0.6293 0.6288 +0.08 -19.29 0.7797
澳元/日圆 85.070 85.160 -0.11 -12.97 97.750
新西兰元/日圆 75.650 75.540 +0.15 -18.93 93.310
英镑/日圆 184.47 184.57 -0.05 -1.02 186.38
澳元/新西兰元 1.1234 1.1249 -0.13 +7.31 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪/白云; 审校 孙茉莉/李婷仪)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计