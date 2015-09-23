港报社评：保育不计成本，中环街市教训深--经济日报9月23日

市建局昨公布中环街市保育新方案，项目因司法覆核等拖拉多年，致造价急升，工程要将货就价大缩水外，落成时间亦要再拖。此反映本港保育诉求高涨，却缺成本意识，终陷多输。

方案被迫缩水 社会势沦多输

已「晒太阳」逾十年的中环街市昨公布新保育方案，负责此计划的市建局指，由于有司法覆核令计划拖延，原来的「漂浮绿洲」设计，造价已由5亿元飈升至15亿元，远超预算，在考量成本后缩水成「简约版」，弃建空中花园与泳池，务求将成本控制在6亿元。

中环街市保育波折重重，实是近年本港保育的失败例子，除令市建局陷旷日持久的诉讼与财务风险，项目落成日期更恐要拖到2021年，即由街市档户搬迁至复修、重启，前前后后要花近18年，才能为市民提供经折衷删减的公共休憩空间，令社会陷多输局面。

更深层矛盾是，本港保育有历史价值旧建筑，让本港昔日面貌得到保留与传承，本属应当，惟保育背后实涉极昂贵的成本，最终更可能要纳税人拿真金白银承担代价。故社会各界不能只从自己的理念与利益，高谈保育，更必须思考社会要承担多少代价。

就如中环街市保育项目在左删右削下，仍需高达6亿元，成本实不低；其他保育项目若涉及补地价、甚至要收购私人物业，代价更恐如天价。保育人士不断提出新的保育诉求，纳税人是否亦愿不问价照单全收，实存极大疑问。

平衡理想现实 利推保育意识

且不少保育人士提出要「去商业化」，减少保育项目的商业味道。当然保育项目变得彻底商业化，显不理想，惟旧建筑活化后的日常营运、修缮保养，确在在需财，难免要有商业收益补贴，商业活动亦可带旺参观人流，故完全去商业化并不现实。如港府斥巨资保育的景贤里，便因活化方案被指太商业化而多番流标，令项目闲置至今。

本港作为多元社会，不同持份者对保育有不同的声音，本是常态，惟中环街市一再折腾，正凸显保育除讲理想，更必须衡量现实代价，并从中谋求平衡，让公众见到保育方案有意义，亦符合成本效益，财政上务求自负盈亏，才能赢取更多市民支持保育。若如部分保育人士般，只求保育独大，却要社会不计成本地付出，又或因为保育方案与自己理念不符，千方百计以司法覆核等力阻，罔顾公帑以至公众利益的损失，令中环街市般的拖拉梦魇不断上演，势徒添公众厌烦，对推广保育意识、落实更多保育项目，实有害无益。

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