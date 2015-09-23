港报社评：总统换届令中美关系添暗涌--信报9月23日

中国国家主席习近平访问美国，即将与总统奥巴马会面，展开上任以来第一次国事访问，众所瞩目的焦点是两国关系如何因应。对于「习奥会」，外界归纳为三大主题：谈生意、化分歧和论秩序。

习近平在赴美之前接受《华尔街日报》书面访问，触及南海岛礁建设、网络间谍、美国跨国公司认为在华业务受到不公平待遇等等问题之时，他承认中美存在分歧，强调应该从大局看待两国关系。习近平指出：「不能只盯着两国之间的分歧，正所谓『得其大者可以兼其小』。中美两国经济总量占世界三分之一、人口占世界四分之一、贸易总量占世界五分之一。这两个『大块头』不合作，世界会怎样？历史和现实都表明，中美两国合则两利、斗则俱伤。」

分歧若是化解得来，中美关系无疑可以稳定发展，然而，国际政治博弈的复杂环境之中，真的可以凭一次国事访问达到理想目标吗？美国不会拒绝跟中国谈生意，起码波音公司欢迎习近平在西雅图参观其工厂，但一谈到分歧，化解绝不容易，尤其是美国已迈入选举年，总统换届少不免让中美关系存在着难以逆料的暗涌。

美国历届总统选举的特色之一是利用「中国威胁论」大做文章，无论是民主党抑或是共和党候选人，皆倾向把中国视作假想敌，及至当选之后再调整对华政策不迟，因此每每出现「先硬后软」的现象。奥巴马任期尚余一年多而已，不管他跟习近平达成什么协议，将来的新总统未必一定会「萧规曹随」。而且事实上，针对中国的鹰派舆论陆续浮现，例如美国著名智库兰德公司（RAND）发表报告，提醒美国必须认真看待中国军事崛起。

名为《美中军力计分卡》的兰德报告指出，到了二○一七年，美军将无法在台湾找到能持续七天不受解放军袭击的军事基地。解放军的整体实力虽在短期内难以和美军匹敌，但基于地理位置之利，未来在攻击台湾的空军基地和反制水面船舰上，将取得优势。报告又提到，中国的短程导弹已从一九九六年的十几枚增至一千四百枚，精准度从数百公尺改良至五公尺以内，中国毋须完全赶上美国，便可实现挑战美国在周边地区进行有效军事行动的能力。简言之，两国军力此消彼长。

除了这份兰德报告的模拟研究之外，还有两点值得留意，其一是日本参议院刚刚强行通过了新安保法案，首相安倍晋三可以行使集体自衞权，出兵协助受到威胁的盟国，说穿了就是军事支援美国。第二点关乎曾经担任中共中央办公厅主任、现已倒台的令计划，其弟令完成据说把大量中国机密携往美国寻求庇护，所泄露的军事情报也许会成为制华尖刀。

兰德报告的出现，不妨视之为「中国威胁论」再一次受到市场追捧，何况模拟的中美军事冲突设定于二○一七年，届时是中共十九大重新布局的关键时期，又正值美国新总统上任不久，两国元首说不定由于种种化解不了的分歧而大动干戈。

预言两年后爆发中美大战，固然是危言耸听，不过既然美国智库公司有这样的军事分析，眼前美国大选将至，有意角逐总统宝座的政客无不踌躇满志，以抨击中国为乐，赚取民望，习近平访美存在暗涌并非杞人忧天。且看共和党在党内民意领先的特朗普（Donald Trump），他扬言中国夺走美国的财富，承诺会对在海外设厂的美国公司征收关税，从中国手中抢回属于美国人的就业职位。特朗普更加声称，将实施保护主义政策，提高中国入口商品的关税，以对抗人民币贬值带给中国的价格优势。特朗普未必就是美国新总统，但这已经足以反映，中国必会面临一连串的攻讦。

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