全球金市：金价承压，因美元受升息预期影响上涨

路透调查分析师预计，美联储可能在12月开始加息，这种可能性为60%。

美元兑一篮子货币周三触及将近三周高点，因有关中国经济放缓的忧虑挥之不散，打击风险信心。

大宗商品市场周二挫跌后，金价承压，因中国经济成长放缓疑虑挥之不去。中国是全球最大的金属、谷物和能源消费国。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至周二其持仓量增加0.18%至675.80吨。

瑞士海关周二公布的数据显示，瑞士8月对中国和香港的黄金出口较前月几乎翻一倍，对印度的出口也触及五个月最高水平。

其他贵金属方面，现货铂金 周三连续第四个交易日下滑，并触及六年半低点每盎司929美元。现货银 微升至14.78美元，隔夜市场跌3%。(完)

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