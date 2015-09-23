港报社评：中环街市活化推倒重来，市建局急转弯难以理解--明报9月23日

市建局就中环街市的活化计划，推倒重来，以所谓「简约版」取代「漂浮绿洲」设计。本来设计未动工仍有可能改动，不过原方案历经由下而上谘询，反映在社会上得到较多认同；若有大改动，理应再做公衆谘询，吸纳意见重新选择。现在市建局把新方案迳交城规会审议，有不尊重原来谘询成果之嫌，对日后推动其他保育项目，有可能立下坏先例。市建局就这项活化计划延宕6年之后，突然有根本转变，解说语焉不详，欠公衆一个交代。

漂浮绿洲改为简约版，市建局不承认为省钱

政府于2003年构思改变中环街市用途，到2009年在保育意识高涨下，政府决定不出售街市地皮，交由市建局负责活化保育。6年来，市建局就活化中环街市做过公衆谘询，又公开征求设计方案，并完成了补地价、城规会和建筑图则获得批准等程序。其间历经两场司法覆核官司，一场由入禀地产发展商撤回，另一场则是入禀者败诉。市建局就活化中环街市已经过关斩将，到了动工兴建阶段，却自行推倒重来，向城规会递交新方案。市建局的急转弯，从已知情况较难理解。

在记者会上，市建局高层提到中环街市石屎剥落钢筋锈蚀严重，必须大规模整修强固，强化其承托力，更特别指出街市天台根本不能承载行人。这番说法有街市的状况不适宜作大规模加建、改建之意。原已拍板的「漂浮绿洲」方案要加建一层，营造漂浮观感，在市建局接纳这个方案之时，对上世纪30年代落成的中环街市已经做过勘探，知道石屎与钢筋质素与现代标准有差距；即使如此，「漂浮绿洲」仍然获得接纳，并完成了相关程序。

因此，若说中环街市内部结构欠佳导致方案要改动，不能成立。 市建局董事局通过的新方案，称为以「简约版」活化中环街市，费用约需6亿元；原来的「漂浮绿洲」方案要花费15亿元，两相比较，简约版便宜很多。不过，市建局高层在记者会上强调简约活化并非为了省钱，而是经过司法覆核之后重新思考的理性决定，云云。从已知情况看来，市建局高层不承认推倒重来是为了省钱，有欠坦诚之嫌。

现任主席苏庆和上任后，对市建局营运更重视成本效益，导致市建局高层人事变动，据知与此有关。另外，苏庆和今年4月就活化中环街市，已经放风表示费用由原预算5亿元增至15亿元，增加的10亿元投放在中环街市抑或做其他工作，他希望社会理性讨论。因此，有理由相信活化中环街市的周折，与市建局人事更替有关。其实，省钱并没有什么不对，而且应省则省，不过市建局应该坦承质疑。

「简约版」和「漂浮绿洲」是哪一个更适合活化中环，不存在是非对错；问题是对位于中环心脏地带的「市肺」，抱有什么期望而已。这两个方案都要强固街市结构，增加承载力，分别在于简约版只做内栊活化，外观与原来改变不大，因为没有加建工程，成本明显减少。漂浮绿洲方案要在顶层加建大型玻璃屋，内设天台花园，使中环街市由原来高23米增至40.5米，因为在一件「古董」建筑物加建，工程有一定难度，成本因而飈高。不过，这个方案将使在中环石屎森林中，从高空可以看得见的一处绿洲。事实上，市建局一直以「城中绿洲」来定义这个活化项目。

简约版较省钱，或许可以较快完工，可是在外观上的冲击力和吸引力，不好寄予厚望。至于漂浮绿洲，那是漂浮动感结合具保育价值的街市布局，极具特色。这是两个不同的活化了之后的中环街市，哪一个更适合在中环出现，个别人士的选择或许都涉及主观认知等因素。不过，在中环出现约1000平方米可以看得见的绿洲，对香港的品位或许是一种提升。若因为计划延宕日久，为免再拖延而草草交差了事，则是偏离了本港历来追求卓越的精神，流于平庸化了。

改变涉长官意志，冲击政策稳定性

市建局对活化中环街市的新决定，有一个情况值得关注，就是改变的推力来自何方。由于没有经过公衆谘询，只能假设「简约版」取代「漂浮绿洲」是由上而下的结果，然则单凭长官意志就推翻原有决定，这样的决策模式显得个人色彩浓厚，与本港原来奉行按程序处事、避免出现人治截然不同。若这类决策模式在政府部门或其他公营机构出现，则无人可以保证已拍板的政策都会落实；市建局就今次举措，涉及决策透明度与政策稳定性，须提出更具说服力理据，让市民知道此乃符合最大公衆利益，而非囿于个人认知喜好的狭隘决定。

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