港报社评：期待习近平合作共赢之旅取得丰硕成果--文汇报9月23日

9月22日至25日，国家主席习近平对美国进行首次国事访问。在中国持续稳健发展、中国独特发展道路获得国际认同、中国在国际事务影响力与日俱增的大背景下，习近平主席的访美之行，受到世界前所未有的高度关注和期待。站在历史发展的高度看，中美有着广泛的共同利益和国际责任，有着广阔的合作空间，只要双方以互信求稳定，以合作促发展，以沟通管控分歧，切实尊重和照顾彼此核心利益，就能构建互利共赢的新型大国关系。这是中美两国人民和国际社会对习近平主席访美之行的核心期望。

经过30多年波澜壮阔的改革开放，中国取得举世瞩目的成就，已经成为全球第二大经济体、世界经济增长的重心，与美国国力的差距日益缩小。中共十八大以来，以习近平为核心的新一届中国领导，以道路自信、理论自信、制度自信逐步推进「中国梦」的实现，「中国道路」已经呈现出巨大的生命力。中国按照自身特点和历史底蕴选择发展模式，取得惊人成就，更为世界繁荣稳定作出重大贡献，「中国模式」已经得到全世界的广泛认同和接受。在这种背景下，意识形态的分歧已不足以构成影响中美大国关系的最大障碍。

中国在处理国际事务时，始终坚持平等、公平、正义，倡导以和为贵。中国奉行独立自主的和平外交政策，不赞成干涉别国内政，愿意为维护世界和平、促进共同发展作出努力。在推动世界经济复苏、政治解决国际和地区热点问题、应对各种全球性问题和挑战等方面，中国持之以恒主张通过和平谈判解决有关争议和冲突，符合国际社会的期望，得到国际社会的尊重。中国国力持续增强、国际影响力不断提升，国际事务主张得到更多认同，令习近平访美受到全球格外关注和期待。

中国一向强调，与美方共同构建新型大国关系。实现双方相互尊重、合作共赢，对全球和平与发展事业做出更大贡献，是中国外交努力的重要方向。访美前夕，习近平接受《华尔街日报》采访时郑重宣示：「构建新型大国关系是双方在总结历史经验基础上，从两国国情和世界形势出发，共同作出的重大战略抉择，符合两国人民和各国人民根本利益，也体现了双方决心打破大国冲突对抗的传统规律、开创大国关系发展新模式的政治担当。」习近平访美，正是在新的历史条件下，中国寻求与美国共同制定中美关系的战略规划，努力构建更稳定、更具建设性的新型大国关系，维护两国互利双赢合作大局的历史性访问之旅。

历史和现实都证明，中美两国合则两利、斗则俱伤。中美两国都是联合国安理会常任理事国，肩负着维护地区乃至世界和平安全的重要责任，存在广泛共同利益和责任。中方愿同美方携手应对重大地区和全球性问题，在朝核、伊核、叙利亚、南苏丹、乌克兰等区域性问题，在反恐、放扩、气候变化、重大传染性疾病防控、以及全球经济复苏等一系列全球性挑战方面，开展有效的协调和合作。

尽管，中美在处理一些地区和全球问题时，思路和方法一时难以一致，但只要双方秉持相互尊重、合作共赢的共识和原则，以建设性方式善加管控分歧，防止矛盾激化升级，相互理解、相互补益，聚同化异，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，就能找到消除分歧、解决问题的可行方案。

当前，南海问题、网络安全、新型军事合作等问题，都成为中美双边关系的聚焦点，而中国经济走向更关系到国际经济走向，更为全球焦点。对此，习近平透过美国媒体作出坦诚详尽的回答，提出解决问题、应对挑战的切实可行措施，展示中国对未来充满信心，更表达对国际社会负责任的态度。中美关系的走向，具有塑造地区和国际格局的巨大能量，中美关系是否稳定向好，关乎世界的和平与发展。中国愿与包括美国在内的国际社会一道，在发展中谋共赢，在合作中同进步；而世界期待习近平访美的合作共赢之旅，取得丰硕成果。

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