建信期货：中国期指主力小幅增仓，短期股市将处于强势运行格局

以下内容节选自9月23日的《期货日报》：

周二国内股市延续反弹，伴随期指持仓小幅回升，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨1.03%、0.93%、0.73%，但期指贴水有所扩大。IF四份合约合计增仓167手至37854手，IH四份合约合计增仓587手至15132手，IC四份合约合计增仓258手至12807手。股市增仓反弹，成交量温和放大，由于场外配资清理接近尾声，杠杆资金平仓压力逐渐消除，短期股市将处于强势运行格局，上证指数有望再次测试3250一线的压力力度。

操作上，由于股市增仓反弹，成交量温和放大，期指贴水有所扩大但前十持仓净多率上升，显示空头套保主力利用期指贴水机会降低套保头寸，短期内股市保持偏强运行概率较大，建议投资者持偏多思路参与交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，且股市反弹阶段往往小盘股比大盘股反弹幅度更大，建议投资者尝试介入买IC1510卖IH1510的套利组合。(完)

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