建信期货：中国期指主力小幅增仓，短期股市将处于强势运行格局

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
以下内容节选自9月23日的《期货日报》：
周二国内股市延续反弹，伴随期指持仓小幅回升，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨1.03%、0.93%、0.73%，但期指贴水有所扩大。IF四份合约合计增仓167手至37854手，IH四份合约合计增仓587手至15132手，IC四份合约合计增仓258手至12807手。股市增仓反弹，成交量温和放大，由于场外配资清理接近尾声，杠杆资金平仓压力逐渐消除，短期股市将处于强势运行格局，上证指数有望再次测试3250一线的压力力度。
操作上，由于股市增仓反弹，成交量温和放大，期指贴水有所扩大但前十持仓净多率上升，显示空头套保主力利用期指贴水机会降低套保头寸，短期内股市保持偏强运行概率较大，建议投资者持偏多思路参与交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，且股市反弹阶段往往小盘股比大盘股反弹幅度更大，建议投资者尝试介入买IC1510卖IH1510的套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计