全球经济：Pimco称美联储将发现难以摆脱利率区间的较低下限

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透纽约9月22日 - 债券型基金巨擘太平洋投资管理公司(Pimco)周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息脚步可能比公司3月时预期的还要慢，而且美联储可能发现难以摆脱有效政策利率区间较低的下限。
Pimco在其季度景气周期论坛展望报告中表示，其将未来12个月的美国经济成长预估从3月时预测的2.5-3%，调降至2.25%-2.75%。
“相较于强健的消费和房市，企业投资面临低油价和探钻活动减少的冲击；同时出口将会遭遇美元升值的延迟效应，及新兴经济体增长放缓的挑战，”Pimco全球战略顾问Richard Clarida及全球固定收益投资长Andrew Balls在展望报告中写道。
Pimco表示，其预期未来12个月全球经济成长2.5-3%，仍大致持平于3月时的预估水准，全球通胀率则料为2-2.5%。
Clarida和Balls表示，尽管2015年迄今有超过40家央行宽松货币政策，欧洲央行和中国人行再次宽松货币的可能性“是存在的，”而日本央行进一步宽松也是“肯定有可能性”。
至于美联储，Pimco的基本看法仍是在Pimco一年周期范围内的某个时候会开始升息周期，但升息的速度可能比3月时预期的还要缓慢。
“再者，我们的新同事(Pimco全球经济顾问)Joachim Fels提醒我们，美联储有可能像近年来许多央行一样，发现在七年前危机最黯淡期间，有效政策利率调降后的较低下限将会难以摆脱，”Clarida和Balls写道。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计