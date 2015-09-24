专栏节选：唱衰中国，如同唱衰全世界？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月24日出版的当期「老谢开讲」专栏) 这次联准会不升息意外带出唱衰中国论，但唱衰中国，如同唱衰全世界。

在这股多空论战中，中国如何挺住，这才是关键。而联准会下一个加不加息的变数，恐怕更得考虑中国经济的风险。

为期两天的美国联准会的议息会议，最后决定按兵不动，有投票权的联准会理事最后投出九比一，决定维持利率在○～○．二五％之间不变。对照先前联准会决策委员会投票官员呈现五比五的势均力敌态势，结果大大出乎市场预料，最后投出赞成票的，只有里奇蒙联准会主席莱克（Jeffrey Lacker）。

先前被视为坚定的鹰派代表，像联准会副主席费雪（Stanley Fischer）、亚特兰大主席洛克哈特(Dennis Lockhart)及纽约主席杜德利（Bill Dudley）都变成了鸽派，主席叶伦(Janet Yellen)最后结论说：全球经济及金融市场动荡，导致部分经济活动受限、通货膨胀萎缩，将待就业市场及通货膨胀进一步改善，才会启动升息。

**关注中国，联准会当起国际经济守门人**

叶伦所指的就业市场改善，主要数据是八月非农就业人数十七．三万人，较预期二一．七万人差距很大，联准会要看就业数据，是因为美国是以消费主导经济成长，而消费要看美国人的收入，收入的源头就是就业。美国六月非农就业人口已修正为二五．五万人，初值增二三．一万人，近几个月明显出现下滑，劳动市场的复苏是缓慢的，这给了联准会第一个不加息的理由。

第二个联准会看的通货膨胀指标是核心个人消费支出（Core PCE）。核心PCE是不计食品及能源支出的消费者平均每月开支，联准会认为这是一个准确的通膨指标。今年以来，升幅最大的月分是二月，也只是上升一．四％，低于联准会通货膨胀目标值二％，联准会常说，有信心通货膨胀目标值在年中达到二％的目标，但到了七月PCE值只有一．二％，就算这次联准会把利率加到一％，仍然是负利率，这是两个不加息的主要背景。

但是让市场感到意外的是，联准会这次罕见地将中国等海外因素列入决策考量，叶伦在随后召开的记者会上直接点名中国，她特别强调：「中国经济减速并非意外，风险在于成长放缓的急遽程度超乎市场普遍预料。」于是，叶伦称在全球经济展望不确定性提高下，决议维持超低利率政策不变，且未来将「密切关注中国等新兴市场情势」。联准会突然当起国际经济守门人的角色，这是几十年来很大的转变。

这次联准会决定不升息，很大的一个因素考量是八月十一日中国突然调整人民币中间汇价，也造成八月全球股灾，叶伦这次不升息，带给全世界更多的悲观预期。在联准会决定不升息后，美国道琼指数在九月十八日大挫二八九．九五点，史坦普五○○也大跌逾一．六二％，欧洲股市也出现全面大跌，德国股市在十八日大跌三一三．四二点，跌幅高达三．○六％，全球股市又再度陷入八月股灾的悲观情绪中，因为这是信心的问题。

日银总裁黑田东彦在联邦公开市场委员会(FOMC)议息大会之前就直指联准会不要害怕升息，因为这会给外界对美国经济好转带来信心，而这也符合叶伦先前强调的「美国升息不是为了抑制通货膨胀，只是代表美国经济回到正轨。」这是美国结束量化宽松，重新走上经济正轨的开端；但这次升息按捺不发，正反映了中国对全球金融市场的影响力正与日俱增。

国际媒体最近纷纷指出，若未来中国经济状况更糟，联准会恐误判情势，错过升息时机。国际货币基金(IMF)也呼吁中国，应调整国内生产毛额(GDP)的统计方式，增加经济数据的可信度。根据世界银行统计，中国经济占全球GDP比重，十年内由不到五％上升到一三．三％，中国的因素在这次联准会议息会议中，扮演了关键性角色，未来将更进一步影响其他国家的货币政策走向。

联准会不升息，原因直指中国，但中国经济学家也频频用各种数据来反击，他们得到一个共同结论：唱衰中国，如同唱衰全世界。

**出口放缓，对日、台、韩带来负面冲击**

第一个是人民币调整中间汇价造成全球金融市场的敏感反应。中国最近公布进出口数据，七月出口下滑八．三％，八月又下跌六．一％，这是出口连续两个月衰退。八月进口则是创下三个月最大跌幅一三．八％，这是连续十个月下滑，今年一到八月出口年减一．四％，进口年减一四．五％，且八月出口领先指数又较七月下滑○．一％，这是连续六个月走低，这也显示第四季出口压力仍然很大。

中国出口颓势，似乎还没有到尽头，但中国出口放缓，对日本、台湾、韩国及众多新兴市场都会带来负面冲击。其中，新加坡、台湾、韩国近三个月出口都出现最大跌幅，这也显示了中国经济「牵一发」，世界经济就要「动全身」的后果。最明显的是日本出口有一八％流向中国，中国经济下滑，立即会对日本的「安倍经济学」带来很大的外部打击，中国与世界的连动，已然使唱衰中国等同唱衰全世界经济。

最近中国的问题成为全世界的焦点，例如，中国外汇存底在八月大减九三九亿美元，这是六月以来的连续三个月下滑。从六月底的三．九九兆美元大减到三．五六兆美元，这三个月减少的外汇存底，几乎等同台湾全部外汇存底的总和。

中国外汇存底迅速大减，加上外汇资金净流出加剧，表面原因是人民银行为防止人民币贬值而大量抛售美元，但背后真正原因是中国资金正加速外流，其中最受瞩目的是权贵资金外流。此外，很多大商人撤资也引来负面效应，像是香港首富李嘉诚大赚中国房地产的钱，这两年把资产搬到欧洲，正引来中国舆论挞伐。

近日中国官方「新华社」旗下「了望智库」发表〈别让李嘉诚跑了〉长文，强力批判李嘉诚在中国经济遭遇危机的关键时刻，不停抛售中国的资产，尤其是今年长实地产抛售在上海的二○○亿人民币资产，更引来高度关注。这两年李嘉诚共抛出七三八亿人民币资产转投资欧洲，这篇文章很快被撤下，却引来各界广泛讨论，在中国外汇存底快速流失之际，中国竟然第一个想到李嘉诚，而从李嘉诚的际遇，也可以感受到台商的处境。

中国的另一个问题是高速奔驰的经济正在减速。中国国家统计局公布初步核实的二○一四年GDP现价总量是六十三．六兆人民币，增长率是七．四％，今年上半年增速是七％，中国财长楼继伟九月在G20财长会议上向全世界表示，中国经济保持在七％左右的成长，而这个状态可维持四-五年。不过这个说法得到认同度不高，大家认为第三季中国GDP跌破七％可能性很高。

国泰君安证券首席总体经济分析师任泽平在最新的报告指出，第三季金融业对GDP的贡献将大幅下降○．五％，将使第三季GDP成长破七％。著名的避险基金海曼资产管理创办人巴斯(Kyle Bass)也警告，中国最大问题在银行体系，从○七年迄今，中国银行体系资产大幅成长四○○％，总资产已达三十一兆美元，已相当于中国十兆美元GDP的三一○％。一个国家银行业如此快速扩张，一旦银行资产损失一○％，那就是三兆美元，这将使中国拿出外汇存底来挹注重整金融体系。

**重整秩序，中国股市踏出正常化第一步**

这些都是看淡中国的论述，不过更令人瞩目的是中国的经济橱窗--股市。今年六月中国股市疯狂大牛市，一度把中国股市膨胀到十兆美元，与中国经济总量达到一比一的水平。但是六月股灾重挫，中国股市几乎打回年初的起涨区。

今年五月上证一度涨到五一七八．一九一点，涨幅超过四○％，最近上证回挫到二八五○．七一点，不但把今年涨幅完全跌光，且到九月二十二日为止，还出现一．四％的跌幅。更惨的是创业板指数，今年从一四三五点大涨到四○三七点，如今又跌回二千点，几乎把今年涨幅全跌光，很多股民在过去一年倾尽家财，跑到股市冲浪，如今已血本无归。

最近中国证监会正在重整股市新秩序，要求场外配资的资金必须在九月三十日清理完毕，这个场外两融的资金一度逾二兆人民币，而合法的融资余额，这三个多月来，也已从二．二七兆下降到九千多亿人民币，中国证监会加强市场信用机制的管理，也让中国股市成交量迅速降温，但这是中国股市正常化的第一步。

**三大声明，中国仍是全球经济成长大引擎**

过去，中国股市在全球并无举足轻重的地位，但重挫后的中国股市至少还有六兆美元市值，若再加上香港，市值仍逼近十兆美元，这也使得全球金融市场不再小看中国股市的影响力。最显着的是，中国九三大阅兵之后，市场都在揣测中国不再护盘之后的股市如何走？九月七日上证大跌二．五二％，但是九月八日上证从三○一一点拉升到三一七四点，上证大涨九十点，涨幅达二．九二％。当天德国股市大涨一六二．七五点，美国道琼指数大涨三九○．三点，全球股市都因为中国股市止跌而出现大幅度的反弹。

中国股市逐渐在全球股市中扮演关键性角色，这次中国股市去泡沫化，上证、创业板纷纷把今年涨幅跌光，此时中国股市是不是进场的机会？投资专家刘俊杰先生就直说，假如中国股市不能买，那么全世界股市还有哪个市场值得投资？这是相对的投资价值论。

这次人民币调整中间汇价，人民币兑美元在三天内贬值约四％，造成市场恐慌，及金融市场大震荡。市场出现中国这次汇改只要通过人民币大幅贬值来实现增长目标的说法，但中国官方立刻发表三点声明。

第一是实施新机制后的人民币汇价调整是「一次性校正」，而非趋势性贬值，这是朝着汇率市场化方向迈进的整体努力一部分。二是表面上看人民币兑美元确有贬值，但人民币兑一篮子货币汇率变化的综合有效汇率仍持续升值。三是中国政府完全没有必要透过人民币贬值来刺激出口，尤其是在全球经济低迷的情况下，透过贬值增加出口，这有如一个患有厌食症的人，再便宜的包子，他也不会吃。

这三个声明说得掷地有声，而人民币除了八月十一日那三天贬值，目前一直守稳在六．四六内，相对其他新兴市场货币仍相对稳定；而纵然中国GDP今年跌破七％，依旧比欧美的一-三％要亮眼很多，再加上中国人口占全球二○％，GDP总量占全世界一三％，中国仍然是全世界经济成长的最大引擎之一。

这次联准会不升息意外带出唱衰中国论，但唱衰中国，如同唱衰全世界，中国国务院总理李克强这次在辽宁大连的达沃斯论坛再度重申：中国不是世界经济风险之源，而是成长动力之源。他说中国经济形势可以说是多有波动，势仍看好！在这股多空论战中，中国如何挺住，这才是关键。而联准会下一个加不加息的变数，恐怕更得考虑中国经济的风险。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。