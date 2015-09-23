芝加哥期市：大豆期货持于六年半低位附近，因美国天气对作物有利

12月小麦期货 涨0.3%至每蒲式耳4.97美元；周二收低0.25%。
美国农业部在周一收盘后发布的报告称，美国大豆收割已完成7%，比上年同期速度快。
美国农业部公布大豆作物优良率为63%，高于一周之前的61%。
美国农业部称，玉米作物优良率仍为68%不变，并称玉米收割已完成10%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 497.00 1.50 +0.30% +0.05% 491.38 64
CBOT玉米 380.00 -0.50 -0.13% -1.17% 376.54 57
CBOT大豆 864.25 2.50 +0.29% -1.14% 884.33 30
CBOT稻米 $12.75 $0.00 +0.00% -0.47% $12.28 62
美国原油 $46.53 $0.17 +0.37% -0.32% $43.98 55
汇率
欧元/美元 $1.111 -$0.001 -0.11% -0.72%
美元/澳元 0.708 -0.001 -0.17% -0.74%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/杜明霞)