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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 09:31 BJT

期货日报：郑商所菜粕期价上行空间有限，因压榨成本降低

以下内容节选自9月23日的《期货日报》：

三季度以来，CBOT大豆1000美分/蒲式耳、900美分/蒲式耳相继沦陷，且跌势愈演愈烈，在USDA9月报告发布后仍无企稳迹象，9月11日下探至853.25美分/蒲式耳，创下了2009年3月13日以来的六年新低。这样的表现使得加拿大菜籽价格走势步履蹒跚，而国内菜籽成本较为坚挺，农户惜售心理增强。内外价差逐渐扩大，国内加大了对进口的依存度，而这，将拖累国内市场价格。

　　菜粕市场迎来全年消费最旺盛时期，但在美豆丰产、生猪存栏下滑以及压榨成本降低的打压下，上涨空间不乐观，建议1601合约在站稳2050元/吨后轻仓逢低介入，并在前低2000元/吨一线止损。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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