期货日报：郑商所菜粕期价上行空间有限，因压榨成本降低

三季度以来，CBOT大豆1000美分/蒲式耳、900美分/蒲式耳相继沦陷，且跌势愈演愈烈，在USDA9月报告发布后仍无企稳迹象，9月11日下探至853.25美分/蒲式耳，创下了2009年3月13日以来的六年新低。这样的表现使得加拿大菜籽价格走势步履蹒跚，而国内菜籽成本较为坚挺，农户惜售心理增强。内外价差逐渐扩大，国内加大了对进口的依存度，而这，将拖累国内市场价格。