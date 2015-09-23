全球贵金属：大众汽车丑闻波及贵金属市场，铂金需求现悬念

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 铂金v.s.钯金图表：
路透纽约9月22日 - 让德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)灰头土脸的排气检测丑闻已波及贵金属市场，反映对消费者可能避用柴油引擎的疑虑加剧。柴油引擎需求占全球铂金市场近半。
受大众汽车事件重创，铂金价格周二大跌3.6%，创逾两年来单日最大跌幅。INTL FCStone金属分析师Ed Meir指出，外界担心大众汽车多年来在柴油车排放测试上欺骗美国监管机关，将损害柴油引擎销售。
钯金则下跌0.6%。钯金多用于汽油引擎，较少用于柴油车。
这些金属价格大跌凸显的不仅是柴油引擎业面对的巨大问题；若大众汽车丑闻加上监管趋严，终结了欧洲数十年来对柴油车的青睐，那铂金市场的威胁也会加剧。
美国受到的影响相对较小。据汤森路透旗下金属研究和预测团队黄金矿业服务公司(GFMS)，柴油引擎去年在美国乘用车市场仅占5.6%，高于2013年的4.5%。纽约CPM Group称，去年商用车销售略高于900万辆，增长10%。
欧洲受到波及的，是柴油车催化剂每年约170万盎司的铂金需求，据路透测算，这个数量相当于全球去年消耗量的近四分之一。
据GFMS，去年欧洲售出900万辆柴油车，约占欧洲区汽车销售总数的45%。
GFMS贵金属需求高级分析师Erica Rannestad称，若监管机关发现行业普遍存在违规，且环保意识抬头的欧洲驾驶人改用汽油引擎车，将可能“重塑”铂金市场版图。
这宗丑闻的调查仍在初步阶段，但若汽车制造商加大遏制废气排放的努力，最后可能支撑铂族金属需求。方法之一是在催化装置加入更多铂金或钯金。
“这件事会怎么发展，有许多可能性。”Rannestad说。他表示，车商或许会重新设计引擎，可能增加催化剂的铂族金属用量。(完) (编译 张若琪 审校 屈桂娟)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
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