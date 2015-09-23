全球金属：LME将推出追踪金属库存新系统，避免青岛港融资骗贷案重演

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透温哥华9月22日 - 一名高管周二表示，伦敦金属交易所(LME)将推出一套电子系统，能够更有效地追踪储存于LME仓储体系之外的金属，对中国青岛港融资骗贷案提出因应之道，这起骗贷事件曾撼动银行与交易商。
LME商务拓展主管Matt Chamberlain在期刊Metal Bulletin在温哥华举办的国际铝业会议报告中表示，这套名为“LME Shield”的新系统将于12月推出，能够让LME为储存于体系外仓库的金属提供电子收据。
Chamberlain表示，这个想法的缘起是，为大宗商品提供融资的银行，要求采行“电子商品仓库的概念，并将其延伸至其他原材料”的方式。
储存于非LME体系仓库的铝有数百万吨之多，而诸如铝土矿与氧化铝这类在铝供应链占据重要地位的原材料，无法比照LME合约来进行标购。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计