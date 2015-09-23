全球金属：LME将推出追踪金属库存新系统，避免青岛港融资骗贷案重演

路透温哥华9月22日 - 一名高管周二表示，伦敦金属交易所(LME)将推出一套电子系统，能够更有效地追踪储存于LME仓储体系之外的金属，对中国青岛港融资骗贷案提出因应之道，这起骗贷事件曾撼动银行与交易商。

LME商务拓展主管Matt Chamberlain在期刊Metal Bulletin在温哥华举办的国际铝业会议报告中表示，这套名为“LME Shield”的新系统将于12月推出，能够让LME为储存于体系外仓库的金属提供电子收据。

Chamberlain表示，这个想法的缘起是，为大宗商品提供融资的银行，要求采行“电子商品仓库的概念，并将其延伸至其他原材料”的方式。