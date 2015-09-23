中国企业：新疆华凌工贸将向英国三个住房项目投资共计6,000万英镑

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦9月23日 - 英国财政部周三表示，一家中国企业计划投资在英格兰北部推出三个住房项目。此时英国财政大臣奥斯本正在中国进行访问以促进两国商业联系。
中国新疆华凌工贸(集团)有限公司打算投资6,000万英镑(9,220万美元)，在曼彻斯特、利兹和谢菲尔德启动三个项目，项目最终总价值将达到12亿英镑。
财政部称，由英国Scarborough Group牵头的上述项目料将提供10,000套新住房，这是政府刺激英格兰北部发展的手段之一。该地区经济发展一直落后于伦敦和英格兰东南部地区。
奥斯本指出，他希望中国到2025年成为英国的第二大贸易伙伴，目前为第六。
本周稍早，英国和中国就一系列议题达成了共识，其中包括扩大货币互换额度、中国投资英国核电以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。 (完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计