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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 09:58 BJT

《香港重要政经日程》--9月23日-10月7日

================== 今日重要政经消息=================

9月23日（周三）

-- 思捷环球 公布全年业绩。

-- 玖龙纸业 公布全年业绩。

-- 新创建集团 公布全年业绩。

-- 新世界百货中国 公布全年业绩。

--12:00 天伦燃气 与国际金融公司贷款签约仪式。

================== 近期重要政经消息=================

9月24日（周四）

-- 公布8月份进出口数字。

-- 新世界发展 公布全年业绩。

--09:00 Latham & Watkins关于沙特阿拉伯股市对外开放研讨会。

9月25日（周五）

-- 沪股通暂停。

*-- AEON信贷财务 公布中期业绩。

--11:00 理工大学与多家知名企业战略合作协定发布会。

--14:00 理工大学互联网金融高峰论坛。

9月28日（周一）

-- 中秋节翌日公众假期。

-- 沪港通暂停。

9月29日（周二）

-- 港股通暂停。

-- 高银金融 公布全年业绩。

*-- 亨泰 公布全年业绩。

*--14:30 帝盛酒店 私有化法院会议会及股东特别大会。

9月30日（周三）

-- 港股通暂停。

-- 公布8月份M-3货币供应。

-- 公布8月底人民币存款数字。

-- 公布8月底外汇基金总资产。

--10:30 阿里健康 股东周年大会。

10月1日（周四）

-- 国庆日公众假期。

-- 沪港通暂停。

10月2日（周五）

-- 沪港通暂停。

10月5日（周一）

-- 沪港通暂停。

10月6日（周二）

-- 沪港通暂停。

10月7日（周三）

-- 沪港通暂停。

-- 公布9月份外汇储备资产。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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