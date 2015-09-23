《香港重要政经日程》--9月23日-10月7日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
================== 今日重要政经消息=================
9月23日（周三）
-- 思捷环球 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
-- 新创建集团 公布全年业绩。
-- 新世界百货中国 公布全年业绩。
--12:00 天伦燃气 与国际金融公司贷款签约仪式。
================== 近期重要政经消息=================
9月24日（周四）
-- 公布8月份进出口数字。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
--09:00 Latham & Watkins关于沙特阿拉伯股市对外开放研讨会。
9月25日（周五）
-- 沪股通暂停。
*-- AEON信贷财务 公布中期业绩。
--11:00 理工大学与多家知名企业战略合作协定发布会。
--14:00 理工大学互联网金融高峰论坛。
9月28日（周一）
-- 中秋节翌日公众假期。
-- 沪港通暂停。
9月29日（周二）
-- 港股通暂停。
-- 高银金融 公布全年业绩。
*-- 亨泰 公布全年业绩。
*--14:30 帝盛酒店 私有化法院会议会及股东特别大会。
9月30日（周三）
-- 港股通暂停。
-- 公布8月份M-3货币供应。
-- 公布8月底人民币存款数字。
-- 公布8月底外汇基金总资产。
--10:30 阿里健康 股东周年大会。
10月1日（周四）
-- 国庆日公众假期。
-- 沪港通暂停。
10月2日（周五）
-- 沪港通暂停。
10月5日（周一）
-- 沪港通暂停。
10月6日（周二）
-- 沪港通暂停。
10月7日（周三）
-- 沪港通暂停。
-- 公布9月份外汇储备资产。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计