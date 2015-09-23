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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 10:11 BJT

《汇市简讯》中国发布疲软PMI数据后，美元兑除日圆外亚币走高

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* 中国9月制造业PMI初值降至47，为六年半最低位--财新

* 国内和出口需求再次萎缩，令第三季能否实现7.0%的GDP增幅成疑

* 很多人预计实际数据将超过预期

* 市场反应像往常一样迅速，澳元/美元跌0.7%最新报0.7040

* 美元/除日圆以外的亚洲货币已处于高位，料还会攀高

* 美元/韩元涨至1188；美元/新加坡元涨至1.4225；美元/离岸人民币在6.43美元上方超买(完)

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