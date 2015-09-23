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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 10:16 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下跌，走势继续受中国数据主导

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* 中国9月制造业PMI初值疲软，新西兰元尾随澳元下跌

* 中国PMI数据结果加深对其经济增长的疑虑，对大宗商品构成莫大压力

* 9月7日所及的趋势线低点0.6244为新西兰元下一道支撑位，最新报在0.6261/64。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)

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