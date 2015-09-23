台湾汇市：台币早盘实质汇价随亚币走弱，中国PMI数据不佳

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透台北9月23日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走弱。交易员表示，中国公布的9月制造业PMI初值创六年半最低，这令股市走低，风险偏好下跌，盘初外资汇出。
汇银人士指出，中国的数据很不好，亚币中人民币和韩元领跌，令台股也走弱。盘中除了外资有所汇出之外，寿险也有美元买盘出笼，至于出口商则是供给美元的大宗。
〞出口商的力道很大，但是外资的力道更强。〞一位小型外商交易员说。
他也表示，其实台币盘初外资是卖美元，但随后寿险业进来买美元后，将美元行情拉升，则吸引新一波外资的美元买盘较明显进场；央行疑似也有进场买美元。
另外一家民营商银交易人士表示，台股 不振也是令市场的风险偏好下降，台币走弱。
本地时间10:14，台股股市加权指数 下跌1.68%。韩元兑美元 则报1,188.4，上日收在1,179.2。
中国发布疲软PMI数据后，美元兑除日圆外亚币走高。
台币早盘实质交易区间落在32.706-32.780；上日交易区间在32.598-32.712。
中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。
美元兑一篮子货币周三触及将近三周高点，日圆则守住隔夜市场录得的较大涨幅，因有关中国经济放缓的忧虑挥之不散，打击风险信心。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日相似；一个月美元/台币远汇 报32.905/32.945，上日收在32.915。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.700-32.820
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--中国数据：9月制造业PMI初值降至47，为六年半最低位--财新 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计