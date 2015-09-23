台湾汇市：台币早盘实质汇价随亚币走弱，中国PMI数据不佳

路透台北9月23日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走弱。交易员表示，中国公布的9月制造业PMI初值创六年半最低，这令股市走低，风险偏好下跌，盘初外资汇出。

汇银人士指出，中国的数据很不好，亚币中人民币和韩元领跌，令台股也走弱。盘中除了外资有所汇出之外，寿险也有美元买盘出笼，至于出口商则是供给美元的大宗。

〞出口商的力道很大，但是外资的力道更强。〞一位小型外商交易员说。

他也表示，其实台币盘初外资是卖美元，但随后寿险业进来买美元后，将美元行情拉升，则吸引新一波外资的美元买盘较明显进场；央行疑似也有进场买美元。

另外一家民营商银交易人士表示，台股 不振也是令市场的风险偏好下降，台币走弱。

本地时间10:14，台股股市加权指数 下跌1.68%。韩元兑美元 则报1,188.4，上日收在1,179.2。

中国发布疲软PMI数据后，美元兑除日圆外亚币走高。

台币早盘实质交易区间落在32.706-32.780；上日交易区间在32.598-32.712。

中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。

美元兑一篮子货币周三触及将近三周高点，日圆则守住隔夜市场录得的较大涨幅，因有关中国经济放缓的忧虑挥之不散，打击风险信心。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日相似；一个月美元/台币远汇 报32.905/32.945，上日收在32.915。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.700-32.820

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